‘Di ko intensiyon makasakit’ Dani sising-sisi sa ginawa kina Alex, Allan

Bentang-benta si Dani Barretto bilang online seller ngayon. Ang bongga nga niyang magbenta, at sa loob lang ng ilang buwan, ang dami na niyang kostumer.

Mga produktong pampapayat, pampaganda nga ang binibenta niya. At siyempre, suportado siya ni Anna Magkawas, owner ng Luxe Beauty & Wellness Care, na kung saan ay Luxe Slim drinks nga ang ginagamit ni Dani.

“Even before I became an endorser nila, iniinom ko na talaga. Ang laki talaga ng naitulong sa pagpapayat ko. Ang baba kasi ng calories niya. Kahit ang sarap-sarap niya!” sabi ni Dani.

“Sa online live selling, sobrang init ng pagtanggap sa akin ng mga tao. Kahit 3 months pa lang ang business ko, ang bilis tinanggap ng market. Ang dami na agad naming distributor!” chika ni Dani sa thanksgiving party ng Luxe.

Dahil diyan, plano nga niyang bumalik sa pag-aaral, dahil gusto niyang ituloy ang pagiging negosyante.

At siyempre, natanong sa chikahan na `yon ang involvement niya sa mainit na isyu na nangyari sa birthday ni Alex Gonzaga, na kung saan ay pinahirap nga ng cake ang waiter na si Allan.

Grabe nga ang galit ng mga kalaban ni Alex, na kung ano-anong masasakit na salita ang binato sa kanya.

Ang video na `yon ay si Dani ang kumuha, at siya ring nag-upload sa kanyang Instagram story.

Pag-amin ni Dani, sising-sisi siya sa ginawa niya, bagamat hindi naman `yon ang intensiyon niya.

“Of course I do have regrets, kasi nakasakit ako ng tao. Pero, wala sa intensiyon ko na makasakit, lalo na po sa may birthday pa.

“Ang pinakamabigat para sa akin ay nakasimula ako ng isang bagay na hindi ko naman ginusto.

“Very important sa pamilya namin ang pamilya Gonzaga. They’re very loving to our family. Alex is a very good friend of my sister.

“Talagang mahal na mahal ng pamilya namin ang mga Gonzaga, and vice versa. Talagang masakit sa akin na nakasakit ako ng tao, na may birthday pa.

“Alam naman ni Alex na mahal ko siya. Sa kanya talaga ako unang nag-reach out. Wala kaong ibang kinausap, sa kanya lang talaga. And I apologized.

“Kaya naman hindi talaga ako nagsasalita, kasi ayoko na rin pag-usapan, ayoko na rin palakihin. Move on na rin tayo sa ibang bagay.

“Pero, okey po kami ni Alex. Wala kaming ill feelings.

“Sorry rin talaga kay Kuya Allan. Hindi ko talaga intention `yon,” mahabang chika ni Dani.

May mga report na lumabas na iyak nang iyak si Dani nang kumalat ang video at inulan ng batikos si Alex.

“Saan daw ako umiyak? Nangyari po ‘yung nag-viral video after na ng party. Pero siyempre nakasakit ka ng tao, kaya malungkot, pero ‘yung term na nag-iiyak daw ako, siguro ang mga tao lang sa bahay ang nakakaalam kung anong emosyon meron ako that time.

“Ang iba naman gumawa na lang ng kuwento.

“Again, hindi siya intention na makasakit ng kahit sino. Gusto kong linawin na wala akong galit sa mga Gonzaga, lalo na kay Alex. She’s a very very good person!” giit pa ni Dani.

Well, sabi nga, nagamit lang sa politika ang sitwasyon kaya lumaki.

“Pinalaki lang ng social media. Pero again, mabigat sa akin, kasi birthday niya,” sabi na lang ni Dani, na nagbirong may trauma na rin siya sa cake ngayon, na kapag may cake sa tabi niya, lumalayo na siya, at lalong hindi na nagbi-video ng cake. (Rb Sermino)