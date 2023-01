Damian Lillard ‘ga-planggana’ tingin sa ring kontra Utah Jazz

NAPAKA-AMO ng rim sa Moda Center sa Portland para kay Damian Lillard laban sa dumayong Utah.

Umiskor si Lillard ng 60 – kapos ng isa sa career-high – mula siyam na 3-pointers at kinubabawan ng Trail Blazers ang Jazz 134-124 Miyerkoles ng gabi.

Pinakamaraming puntos sa isang laro ngayong season ang 71 ni Donovan Mitchell ng Cleveland kontra Chicago noong January 3.

Nagsalansan din ng 60 si Luka Doncic ng Dallas kontra New York noong December 27.

“I think anytime you score 60 points is special, but I think this one I just felt like it came pretty simple,” bida ni Lillard. “I thought I played the game as it should’ve been played.”

Nagdagdag si Jerami Grant ng 19 points sa Portland.

Huling dumikit ang Jazz 115-108 higit 5 minutes pa sa layup at tip-in ni Lauri Markkanen.

Sa back-to-back dunks nila Grant at Anfernee Simons ay umagwat ang Blazers 121-110 at hindi na bumitaw.

Namuno ang 24 points ni Markkanen sa Jazz, may 18 si Jordan Clarkson. (Vladi Eduarte)