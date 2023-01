Cong binawian ng lisensya sa baril, 12 armas sinurender

Binawi ng Philippine National Police (PNP) ang firearm license ni Negros Oriental 3rd District Rep. Arnolfo Teves Jr., matapos matuklasan na peke ang mga isinumite niyang dokumento para makapag-apply nito.

Dahil dito, walang nagawa si Teves kundi i-surender sa Firearms and Explosives Office (FEO) ng Philippine National Police (PNP) ang 12 baril na nasa ilalim ng kanyang pangalan upang hindi siya makasuhan ng pag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril.

Ayon kay FEO Director PCol. Paul Kenneth Lucas, nadiskubre mula sa ginawa nilang inspeksyon na mga peke ang dokumentong isinumite ng kongresista nang mag-apply ito ng lisensya sa baril.

Boluntaryo naman aniyang isinuko ni Teves sa FEO ang 12 nitong baril nang ipaalam nila rito ang kanilang natuklasan.

“No one is exempted in our enforcement of the law. Our implementation is always fair and judicious in accordance with existing laws and regulations,” paliwanag ni Lucas sa isang pahayag.

Binabawi ng PNP ang fiream license ng isang nagmamay-ari nito kung ito ay may nilabag na batas tulad ng illegal drugs, illegal gambling, krimen na ginamitan ng armas at bala, matagal na hindi pagre-renew ng lisensya, paglabag sa gun ban, utos ng korte at pagsusumite ng mga pekeng dokumento.

Sa datos ng FEO, may 41 gun license ang kanilang binawi at 201 baril ang nakumpiska noong nakaraang taon. Sa 187 kaso na kanilang inimbestigahan noong 2022, sinabi ni Lucas na 31 dito ay mga gun owner na sangkot sa iligal na droga.(Edwin Balasa)