Bong, Lani nakakainggit ang lambingan

Ang saya lang, Dondon (my dear editor), dahil nakachikahan ko noong isang gabi ang mag-asawang Senator Bong Revilla at Congresswoman Lani Mercado.

Biglaan ang pa-birthday dinner nila for Gorgy Rula dahil hindi sila makaka-attend sa pa-birthday lunch bukas ng friend natin.

Galing sa senate si Bong at galing naman sa congress si Lani at doon na lang sila nagkita sa Sofitel.

Sa chikahan with them, napag-usapan ang tungkol sa pa-contest ni Bong kapag nagla-live siya sa kanyang official Facebook page. Ang bongga lang dahil maraming natutulungan ang pa-game show ng actor-politician.

‘Yung ibang mga winner pa, mismong si Bong pala ang nagbibigay ng papremyo.

Biniro ko nga ang senador na gusto kong mag-join sa pa-contest niya sa kanyang official Facebook page dahil minsan ay may papremyo pang kotse at lahat naman daw ay puwedeng manalo.

Naku, Dondon, si Gorgy nga, madalas palang mag-join sa pa-contest ni Bong, pero hindi naman siya napipiling winner. Naku, mag-join na kaya tayo at baka manalo tayo, huh!

Anyway, inusisa rin namin ang actor-politician kung kailan na ba siya gagawa uli ng pelikula at pinag-iisipan na raw niya ang tungkol doon.

And yes, Dondon, nainggit kami nina Gorgy at Salve Asis dahil sobrang sweet ng mag-asawa sa birthday dinner na ‘yon, huh!

Bongga!

Pops, Jose Mari bakbakan concert sa Tate

Naku, nanghinayang talaga ako dahil sa February 25 ay sabay ang show nina Jose Mari Chan at Pops Fernandez sa Amerika.

Eh, una na akong nakapag-commit kay Ms. Cora Oriel ng Asian Journal na co-producer ni Anna Puno sa ‘Love… In Other Words’ na gaganapin sa Scientology Auditorium sa North Hollywood, California, kaya ‘yon muna ang iko-cover ko.

Kasama rin kasi ni Jose Mari sa show na ‘yon ang The CompanY.

Nang makachikahan ko rin si Jose Mari last December sa Kamuning Bakery ni Wilson Lee Flores ay nabanggit ko nga sa kanya na invited ako nina Ate Cora at Ms. Anna sa February 25 show niya.

Pero nang makachikahan ko naman si Pops, nabanggit niya sa akin na sa March 4 ay may ‘3 Divas’ show rin naman sila nina Kuh Ledesma at Jaya sa Oxnard Performing Arts Theater sa Oxnard, California na hindi naman kalayuan sa Los Angeles, kaya go na lang kami roon ng friends ko para panoorin sila.

At least, mako-cover ko pareho ang ‘Love… In Other Words’ at ‘3 Divas’, huh!

‘Yun na!