‘Batakan’ ininguso ng ‘Maritess’ 5 adik kinalawit

Bad trip ang limang katao, kabilang dito ang dalawang babae, nang inguso sila ng kapitbahay nilang ‘Maritess’ at maaktuhan ng mga pulis habang bumabatak sa Valenzuela City nitong Miyerkules.

Kinilala ang mga nasakoteng suspek na sina Zernan Manalastas, 38, ng No. 360, Area 3, Pinalagad, Barangay Malinta; Larry Caciano, 50, ng Agliham Bernardo Compound, Barangay Polo; Eligio De Juan, 44, ng No. 52 San Francisco st., Deregla Compound, Barangay Karuhatan; Maria Victoria, 49, ng Barangay Pinalagad, Malinta at Jenalyn Caperal, 37, nakatira sa Lawa, Obando, Bulacan.

Ayon kay Station Drug Enforcement Unit (SDEU) chief PCapt.Joel Madregalejo, isang residente ang tumawag sa presinto para isumbong ang pot session ng mga suspek bandang alas -singko ng hapon.

Matapos makumpirma ang impormasyon, sinalakay ng mga pulis ang lugar at nabulaga ang mga suspek sa aktong humihithit ng shabu.

Nasamsam sa kanila ang tatlong gramo ng shabu na may standard price na P20,000 at mga drug paraphelnalia. (Orly Barcala)