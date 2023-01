Barbero nanlibre ng gupit sa mga senior citizen, nagpaantig

Binaha ng papuri online ang ginawang initiative ng isang barbero sa TikTok! Siya si William Seng (@williamseng) na nag-post ng video kung saan mapapanood ang ginawa niyang free haircut sa mga senior citizen at iba pang residente sa kanilang lugar.

Makikita rito ang paisa-isa niyang paggupit sa mga ito. Bakas naman ang ngiti at galak sa mukha ng mga residente pagkaraan nilang magupitan.

“They even gave me a cup of banana milk after I finished all the haircuts,” sabi ni William sa kanyang caption.

Base sa kanyang post, kuha ang ito sa Malaysia, pero mas naging nakakaantig ang kanyang video dahil sa background song nito na ‘Pano’ ni Zack Tabudlo. Nakatanggap ito ng higit 2.4 milyong views at libo-libong komento mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni @ramenandbunnie, ani, “This warms my heart so much.”

“Continue doing good things.. so i can be better version of myself and put high standard of man in ma eyes,” hirit ni @athira.

Tila iba naman ang kahilingan ni @user938736638, aniya, “Please give me tips on how to get a boyfriend like you… you like so perfect bro.”

“That’s very kind of you. May god bless you and your family,” compliment naman ni @ttsj7.

“God bless your pure heart. you’re a gem to this cruel world,” komento ng user na si @ladily21.

Binahagi rin ni William sa kanyang post na matagal na umano siya hinihintay ng mga ito upang bumalik para sila’y gupitan. Talaga namang ang pagtulong ay dapat na busilak at walang inaantay na kapalit. Saludo sa barberong ito! (Moises Caleon)