27B inutang sa ADB

Nangutang na naman ang administrasyong Marcos Jr ng $500 milyon o higit P27 bilyon, ilang linggo lamang matapos iareglo ng 7 foreign banks ang $3 bilyong pangungutang sa pamamagitan ng global bond issue.

Inanunsyo ng Asian Development Bank kahapon na inaprubahan na nito ang $500 milyong inuutang ng Pilipinas para matugunan ang mga problemang sanhi ng COVID-19 pandemic sa mga trabaho at kabuhayan.

Ang Post-COVID19 Business and Employment Recovery Program loan ay hindi mapupunta sa mga negosyo at mga manggagawa. Ang pera mula sa mga program loan tulad nito na pinauutang ng ADB ay dumidiretso sa Bureau of the Treasury at nagiging pangtustos sa mga gastusin ng pamahalaan. Ang releases ng pondo ay depende kung nakakamit ang layunin ng programa.

Sabi ng ADB, matindi ang tama ng COVID-19 pandemic sa mga manggagawang Pinoy. Dagdag nito, hindi pa bumabalik sa dati ang dami ng mga taong employed sa private sector at mas mataas pa rin ang employment sa impormal na sektor.

Layuning ng Post-COVID-19 Business Employment Recovery Program loan na mapaganda ng pamahalaan ang business at investment climate para maengganyo ang private sector na lumago at kumuha ng maraming mga manggagawa. (Eileen Mencias)