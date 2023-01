‘You will get screwed’ Maggie nag-warning sa mga kanegosyo, naikama ng kaaway

Walang specific na pangalan na binanggit sa kanyang Instagram post ang actress/beauty queen/entrepreneur na si Maggie Wilson. Pero gumamit ito ng panghalip na “He.”

Bukod pa sa madali para sa mga netizen na i-associate agad na ang posibleng tinutukoy niya ay ang estranged husband kunsaan, may legal battle silang kinakaharap.

Tahasang sinabi ni Maggie sa kanyang post na ‘wag daw basta paniwalaan ang mga lumalabas, lalo na ang mga write-ups na puro positibo sa taong ito.

Nakakagulat daw na naglaan daw ito ng P50M para sa press releases.

Buong ningning pa niyang sinabi na sa mga taong nag-patronize rito o nakipag-business deal at kahit ‘yung nakasiping nito sa kama, sisiraan din daw nito.

Sey nga ni Maggie sa kanyang IG post, “In the last year, I got offered to do so many interviews to give my side of the story (many of them were willing to pay me) I never agreed. In fact, I ignored the requests.

“He can pay the press to write beautiful things about him and his business to cover up the mess he is. It’s shocking to see that he allocated a budget of nearly 1M dollars (almost 50 million pesos) for press releases, some of which was used to block news and write negative things.

“To all the publications that accepted those payments and condone his behaviour because it’s just “business”, you are part of the problem. As many of the published articles are untrue. You know who you are and a recent case filed (not by me) may expose everything.

“Never believe anything you read unless it comes directly from the source. His family may have done some amazing things. Stop riding off their coattails.

“To anyone who’s has purchased, done business or in bed with him, you will get screwed. It’s only a matter of time.”

Marian, Dingdong tinupad pangako kay Rhea

Sa dalawang araw na ginanap na unveiling ng 7-storey building ng Beautederm Corporate Headquarters nitong weekend, hindi binigo ang C.E.O./President ng Beautederm na si Ms. Rhea Tan ng ilan sa mga sikat na ambassadors niya.

Talagang sumugod ang mga ito sa Angeles City at naglaan ng kanilang oras para i-congratulate si Ms. Rhea.

Very happy rin kasi silang talaga sa nakikitang tagumpay nito na na-witness nila, lalo na ang building na napaka-bongga namang talaga.

It houses the BeauteHaus Skin Clinic, Beaute Beanery, A-List Avenue at iba pa.

Dumating nga sina Sylvia Sanchez, Lorna Tolentino at Korina Sanchez na very vocal si Ms. Rhea na mga idolo niyang talaga.

“Sila ang mga idolo ko, pero ngayon, mga endorsers na po ng Beautederm, nakakakilig,” sey niya.

Present din ang kanyang “Basha” na si Bea Alonzo. Gayundin sina Darren Espanto at Boobay kahit may show pa sa araw na ‘yon na pupuntahan.

Kinabukasan ay ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera sa mismong Chinese New Year ang nagpunta. Maluha-luha nga si Rhea na tinupad nina Marian, Dingdong ang kanilang pangako.

Inspired din kasi ang mga celebrity ambassadors niya sa success story ni Ms. Rhea na si Bea nga, nagbiro pa na, “Gusto kong maging tindera na rin.”

Mula sa P3,500 na puhunan, given na ang mga naglalakihang billboards ng 80 celebrity ambassadors ng Beautederm at mahigit 100 stores na nationwide at hanggang sa Singapore.

At ang ultimate dream nga ni Ms. Rhea na Beautederm Corporate Headquarters sa Angeles.

At kung may sikreto rin ito sa kanyang tagumpay at pagyaman, bukod sa kanyang kasipagan, “Positive lang po. Totoo ‘yon, noong bata ako ay never akong nag-post ng negative sa social media or never akong nalungkot. Kung nalulungkot man ako, sasarilinin ko ‘yan. Kasi, lahat ng nasa isip mo at sinasabi mo, nagkakatotoo ‘yon, kaya dapat lahat maganda.

“Noong bata ako, ang sasakyan namin, chop-chop lang. Alam niyo ang chop-chop? Sa Ilocos kasi, limang-libo lang ang motorbike no’n. Tapos, ‘yung limang-libo, masaya ka na.

“Naturuan ako ng nanay ko na sa simpleng bagay na meron ka, kailangang maging grateful ka. At ‘eto pa ang palagi kong sine-share. Ano ang sikreto mo bakit ka naging ganyan? Hindi ako marunong mainggit sa kapwa ko. Wala akong time na mainggit sa kabila kung greener ang grass niya. Ang ginagawa ko, nai-inspire ako ng someday, makakaya ko rin ‘yan. And it should be like that.”

Dugtong pa niya, “Turo ‘yan ni Mother, which is true. Sabi pa niya, masasaktan ka, pero ‘wag kang gagawa ng masama rin sa kapwa mo. Gagawa ka ng tama, hindi ka mag-e-expect ng anything na kapalit. The more He will bless you a thousand folds.”