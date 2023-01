May bagong taktikang gagamitin ang mga abogado ng mga taong may kaso at matagal nang nakapiit pero wala pa ring sentensiya ng korte makaraang “makalaya” [pansamantala] sa pagkakadetine ang isang babaeng nagngangalang Jessica Lucila “Gigi” Reyes.

Malamang napatanong ilang ayudanatics nating mga kurimaw kung sino ba si Gigi Reyes at bakit parang “big deal” na pinayagan siya ng Korte Suprema na makalaya kahit ang kasong kinakaharap niya eh “non-bailable” o hindi puwedeng piyansahan.

Si Gigi eh dating chief of staff ni dating senador Juan Ponce Enrile, na siya ngayong Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos.

Taong 2014, kinasuhan ng Ombudsman sa Sandiganbayan si Gigi, kasama si Enrile sa kasong plunder na walang piyansa dahil umano sa pork barrel scam na kaugnayan kay Janet Lim Napoles.

Pero taong 2015, “pansamantala ring nakalaya” si Enrile sa utos din ng SC sa pamamagitan ng piyansa dahil sa “awa” bunga ng kaniyang katandaan na 91-anyos nang panahong iyon.

Pero kahit nakalaya, tuloy pa rin naman ang pagdinig sa kaso nila. At kamakailan nga, naglabas ng paborableng desisyon ang SC sa inihaing petisyon na “writ of habeas corpus” ng mga abogado ni Gigi, kabilang lang naman ang “de-kampanilyang” si Estelito Mendoza, na halos ka-edad na rin yata ni JPE.

Sabi ng tropapips nating nangangarap na matawag na “companero,” ang “writ of habeas corpus” ay karapatan ng lahat sa ilalim ng Saligang Batas bilang proteksyon sa ilegal na detensiyon o pagkakakulong.

Halimbawa raw ay inaresto ang isang tao at hindi siya ipinapakita sa kaniyang mga kaanak ng mga umaresto, puwedeng humirit sa korte ang pamilya ng writ of habeas corpus para malaman kung ano talaga ang kalagayan nito.

Sa kaso ni Gigi, humirit ang kampo niya ng “writ of habeas corpus” dahil sa matagal na niyang pagkakakulong at usad-pagong daw na pagdinig ng Sandiganbayan sa kaniyang kaso.

Noong Enero 2022 nang ihain ang naturang petisyon sa SC kaya lumilitaw na isang taon bago naglabas ng pasya ang mga mahistrado.

Kung kukuwentahin, mula 2014 nang arestuhin hanggang 2022, aba’y walong taon nang nakadetine si Gigi (siyam ngayong 2023). Ang tanong, ilang kaya ang mga nakadetine sa iba’t ibang pasilidad ang katulad ni Gigi na mahigit walong taon nang napiit pero wala pa ring desisyon sa kaso kung guilty ba sila o hindi?

Ang sabi ng iba, kabilang si dating senador Leila de Lima sa mga maaaring gumaya sa diskarte ni Gigi. Ang pagkakaalam natin, Pebrero 2017 nang arestuhin si de Lima. Kaya papatak na anim na taon na siyang nakadetine.

Pero malamang na hindi matik na laya ang lahat ng hihirit ng writ of habeas corpus gaya ng nangyari kay Gigi. Dahil ang isa sa talaga sa pinagbasehan ng mga mahistrado ay patunay na talagang usad pagong ang pagdinig ng korte. Bukod daw sa nalalabag ang “right to liberty” ni Gigi, nalalabag din ang karapatan niya sa “speedy trial.”

Kung mabagal ang pagdinig, malamang na aalamin at ikokonsidera rin ng mga mahistrado ng SC kung sino ba o ano ang nagpapabagal ng pagdinig. Dahil kung ang akusado ang gumagawa ng paraan para maantala ang pagdinig o gumagawa ng delaying tactic, tapos hihirit siya ng writ of habeas corpus, baka ipakain sa kaniya ng mga mahistrado ng SC ang petisyon niya.

At bagaman mayroon marahil na nagtaas ng kilay sa naging desisyon ng SC sa petisyon ni Gigi, may iba naman siguro na iniisip na “tapik” kundi man “batok” sa mga hukom ang desisyon ng SC na bilisan nila ang pagdinig sa mga kasong nakabinbin sa kanila. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo.”