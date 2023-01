Sherwin Tiu ibinida Hacienda Hermida

NAGPOSTE ng krusyal na panalo sa last round si Sherwin Tiu upang akbayan ang Hacienda Hermida sa pagsilo ng titulo sa katatapos na MPCL Chairman’s Cup 3×3 FIDE Rated Event Team Composition na nilaro sa Robinsons Galleri sa Ortigas, Quezon City Linggo ng gabi.

Pinayuko ni Tiu si Arena Grandmaster Voltaire Marc Paraguya sa Board 1 upang ilista ang 2.5-0.5 panalo kontra Cavite Knights at hamigin ang P35K premyo.

Labis ang kasiyahan ni coach at team owner Ronald Hermida sa ipinakitang tikas ng kanyang mga bataan.

“Maganda ang salubong ng taong 2023, nawa’y magtuloy-tuloy ito,” sabi ni Hermida na isang nurse sa Makati Medical Center.

Ang ibang miyembro ng Hacienda Hermida team ay sina Samson Chiu, Chin Lim at Richard Kurt David na may 13.0 match points.

Pumangalawa ang Libay Team na may 12.0 pts. at sumikwat ng P20K habang third ang Team Boss Nato na nakalikom ng 11 puntos. (Elech Dawa)