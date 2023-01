Sarah pinagtawanan ‘pagkadyot’ ni Matteo

Pinagtawanan nang husto ni Sarah Geronimo ang mister na si Matteo Guidicelli dahil sa pagsayaw ito ng ‘Dati-Dati’ ang latest song niya na may bonggang choreography rin.

Ang dami ngang gumagaya kay Sarah ngayon, at siyempre hindi nagpatalbog ang mister niyang si Matteo.

Pero `yun nga lang, parang sa halip na papuri ang hamigin nito, umaatikabong tawanan, halakhakan ang nangyari.

“Dati-Dati dance challenge accepted! I think I did good. Sarah’s happy. #killedit, #datidatidancechallenge,” sabi ni Matteo.

Halo-halo nga ang reaksiyon ng mga kaibigan nila, pero lahat sila ay tuwang-tuwa, at dinaan na lang sa pagtawa ang lahat, at hindi sa paglait.

Sabi ni KC Concepcion, “Ang linisss!! Haha!”

Hirit ni eruption23, “Slay it! You do better than me bro!”

Iba naman ang hirit ni Sam YG, na ang sabi ay, “Last mo na ‘yan paps.”

Na sinagot naman ni Matteo na, “@_samyg just the beginning my friend.”

Pero sa totoo lang, ang cute ni Matteo, na ginagawa talaga ang lahat para mapasaya si Sarah. Kaya naman grabe ang paghalakhak ni Sarah habang gumigiling ang mister niya, ha!

Pero sabi pa rin niya, “Ang galling! Hahahaha!”

Well… (Rb Sermino)