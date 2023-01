Richard, Sarah may bonggang ‘V’ date sa Niseko

Naku, Dondon (my dear editor), kung tayo ay aalis na pa-Tokyo, Japan on Sunday para sa bonding natin doon with Ian Fariñas, Gorgy Rula and MJ Marfori (na paalis na para sa Netflix event doon), ang mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati pala, may post Valentine bonding sa Niseko naman.

May type na type ng mag-asawa at ng mga anak nilang sina Zion at Kai ang Japan, huh!

At least, nakatutuwa na makakapag-family bonding na naman sila dahil after Valentine raw ay may 9-day break si Richard sa taping ng ‘The Iron Heart’ sa Cebu.

Actually, ngayon nga hanggang sa Tuesday morning ay may family bonding din sila dahil break din ngayon sa taping ng ‘The Iron Heart’ ang Kapamilya actor.

So, araw-araw silang magkakasama ngayon at pati sa pagdyi-gym ay magka-bonding sina Richard at Sarah.

Bongga.

Miho todo kayod kahit nagmana ng datung sa ama

Speaking of Japan, ‘katuwa rin ang PBB alumna na si Miho Nishida dahil talagang magde-day off siya sa kanyang work on Monday para maka-bonding nga natin siya, Dondon.

Kahit balitang nakapagmana si Miho sa kanyang Japanese father na yumao na, ang sipag-sipag daw magtrabaho ng dating Kapamilya star.

Siyempre, super work si Miho para na rin sa kanyang anak na si Aimee.

May chika nga pala na may isang producer na gustong gawan ng pelikula si Miho at sa Japan isu-shoot ‘yon. Willing naman daw mag-artista uli ang reality TV star.

Sana nga matuloy ang pelikulang ‘yon.

Anyway, excited akong makachikahan si Miho dahil maraming mga bagong pangyayari sa kanya sa lugar niya sa Yokohama at ise-share namin ‘yon dito sa Abante, huh!

Naku, Dondon, sana matuloy rin tayo sa pagbisita sa set ng series na ginagawa roon ngayon nina Carlo Aquino at Polo Ravales.

Nagpasabi na ako kay Polo at sana ay masabi niya sa production ng kanilang series.

‘Yun na!