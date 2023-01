Pinoy taas noo pa rin: Dolly ligwak sa Oscars

Super proud pa rin ang mga Pinoy kay Dolly de Leon, dahil sa mga bitbit nitong karangalan, tagumpay, nominasyon.

Super proud pa rin, at history na ngang maituturing ang kanyang kontribusyon sa Philippine showbiz.

Anyway, bigo nga si Dolly na maging nominado sa Oscars. Inabangan ng lahat ng mga Pinoy kung makakapasa nga sa panlasa ng Oscars si Dolly, na nagpakitang gilas sa ‘Triangle of Sadness’.

Bagamat maliit talaga ang chance, umasa pa rin ang lahat, nagdasal, na sana nga ay mapansin ng Oscars si Dolly.

Anyway, ligwak nga siya, at heto nga ang napili nilang mga nominado:

Pasok pa rin si Angela Bassett para sa ‘Black Panther: Wakanda Forever’, ganun din si Hong Chau ng ‘The Whale’, Kerry Condon ng

‘The Banshees of Inisherin’, Jamie Lee Curtis ng ‘Everything Everywhere All at Once’ at si Stephanie Hsu ng ‘Everything Everywhere All at Once’.

Bigo rin siyempre ang Pilipinas na makapasok sa kategoryang International Feature Film. Heto nga ang mga nominado:

All Quiet on the Western Front ng Germany, Argentina, 1985 ng Argentina, Close ng Belgium, EO ng Poland The Quiet Girl ng Ireland.

At pasabog naman ang Best Picture dahil sampung pelikula ang pumasa sa panlasa nila. At pasok nga ang pelikula ni Dolly, ha!

Heto nga ang mga nominado:

All Quiet on the Western Front (Malte Grunert, Producer), Avatar: The Way of Water (James Cameron and Jon Landau, Producers), The Banshees of Inisherin (Graham Broadbent, Pete Czernin and Martin McDonagh, Producers), Elvis (Baz Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick and Schuyler Weiss, Producers), Everything Everywhere All at Once (Daniel Kwan, Daniel Scheinert and Jonathan Wang, Producers), The Fabelmans (Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg and Tony Kushner, Producers), Tár (Todd Field, Alexandra Milchan and Scott Lambert, Producers), Top Gun: Maverick (Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison and Jerry Bruckheimer, Producers), Triangle of Sadness (Erik Hemmendorff and Philippe Bober, Producers), Women Talking (Dede Gardner, Jeremy Kleiner and Frances McDormand, Producers).

Well, for sure napanood ng mga jury ang acting ni Dolly, dahil ni-review nila ang pelikula. At for sure, na-impress din naman sila, kahit hindi nila isinama sa mga nominado.

Ang maganda lang, mas marami raw pasabog si Dolly ngayong 2023, ha! Abangan! (Rb Sermino)