Pinoy sa Abu Dhabi naka-jackpot P1.5M sa raffle

Talaga namang happy ang new year ng isang Pinoy sa Abu Dhabi nang maging milyonaryo ito dahil sa raffle.

Siya si Ryan, 34-anyos at anim na taon ng residente sa Abu Dhabi. Kamakailan lang ay naka-jackpot siya ng AED 100,000 o halos P1.5 milyon sa 109th Super Saturday live draw ng Mahzooz, isang raffle draw company sa UAE.

Sabi ni Ryan sa isang panayam, “This is the best New Year’s gift ever. I never thought I’d have AED 100,000 to my name. Now thanks to Mahzooz, 2023 will be the best year of my life.”

Si Ryan ay nagtatrabaho bilang online merchandise seller kaya naman malaking tulong pampinansyal talaga ang pagkapanalo niyang ito. Tandang-tanda pa umano niya ang moment nang nalaman niyang nanalo siya.

“I was celebrating New Year’s Eve in Abu Dhabi when my friend called me to inform me that I had won. After I checked my Mahzooz account I started crying as I realized that the new year is going to be my year,” kwento niya.

Dagdag pa rito, layunin ng Mahzooz ang makapagbigay ng ‘life-changing opportunities’ sa kanilang mga participants sa pamamagitan nang pamimigay ng milyon-milyon kada linggo. (Moises Caleon)