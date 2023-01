‘Pinas sa Kuwait: Hustisya sa pagkamatay ni Jullebee

Igigiit ng gobyerno na mapatawan ng pinakamabigat na parusa ang suspek sa pagpatay sa overseas Filipino worker (OFW) na si Jullebee Ranara sa Kuwait kahit menor de edad pa ito.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni Department for Migrant Worker Spokesman Toby Nebrida sa harap ng hinahangad na hustisya ng gobyerno at pamilya Ranara sa malagim na pagpatay kay Jullebee Ranara.

Ayon kay Nebrida, batid nilang menor de edad ang pumatay kay Ranara kaya makikipag-ugnayan ang ahensiya sa abugadong hahawak sa kaso ng biktima para maipataw ang pinakamabigat na parusa.

Mayroon aniyang abogado ang gobyerno na umaasikaso na sa kaso ng pinatay na OFW kaya titingnan nila kung angkop ang pinakamabigat na parusa sa isang menor de edad sa ilalim ng Kuwait justice system.

“We will have to work within the bounds of criminal justice system ng Kuwait kaya nakikipag-ugnayan tayo sa ating abugado to take into consideration ‘yong mga circumstances na ganyan. Itutulak natin na there should be justice for what have done to Jullebee Ranara,” ani Nebrida. (Aileen Taliping)