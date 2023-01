Pikit mga inggit: Belle binatikos sa bansag na pop music superstar

Over acting naman ng ibang fan ng ibang mga artista, lalo na ‘yung mga nati-threaten, o kalaban ni Belle Mariano, ha!

Aba, dahil lang sa artikulo ng ABS-CBN tungkol kay Belle na magri-release nga ng bagong kanta ngayong 2023, todo react, todo bash na agad sila, ha!

Hindi nila matanggap ang bagong ‘title’ na ibinigay kay Belle. Feeling yata nila ay mas bagay sa mga idol nila ang title na `yon, ha!

Anyway, ang pahapyaw na chika nga kasi sa naturang artikulo ay…

“Fast rising new pop music superstar Belle Mariano is all set to drop a new album this 2023.”

Yes, tinawag ngang new pop music superstar si Belle sa naturang artikulo, at `yon ang prinotesta ng ibang faney. Na kesyo masyado naman daw maaga para ibigay kay Belle ang title na `yon.

Na kesyo ambisyosa, at wala pa nga raw napapatunayan si Belle, para tawaging new pop music superstar, ha!

“Sobrang exaggerated naman ang pop music superstar. Wala pa siyang napapatunayan sa music, ha!

“Hanep naman sa hype, ah! Mas may napatunayan na si Maymay Entrata sa kanya, no!”

“Please lang, ambisyosa naman ang new pop music superstar. Hindi pa bagay sa kanya ‘yan ngayon!”

Siyempre hindi pumayag ang mga fan ni Belle na manahimik lang sila, at talagang pinagtanggol nila ang kanilang idolo.

“I don’t kny why some people are so bitter about sa article na ito. And why bash the artist? Hindi naman siya ang nag-self proclaim na siya ang new pop music superstar. Puwede naman kayo magsabi ng opinion niyo in a good way. Hindi niyo kailangang mang-bash lalo na kung wala naman ginagawang masama sa inyo.”

“Basta proud kami kay Belle dahil sobrang humble niya. Siya pa ang nahihiya kapag pini-praise siya. Never naman pinagyabang ni Belle ang mga blessing niya. Marunong din siyang mag-share, at higit sa lahat mabait siya.”

Well, kanya-kanyang title `yan. At sabi nga, hindi si Belle ang nagbansag ng title na `yon sa sarili niya.

Siguro, better na mag-isip din ng ibang title ang mga fan ng ibang artista, na bagay rin sa kanilang idolo, ha! (Rb Sermino)