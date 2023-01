‘Pasinaya’ ang pagbabalik!

Pagkatapos ng tatlong taong pagkansela at online na mga edisyon, ang CCP Pasinaya Open House Festival – ang pinakamalaking multi-arts festival sa bansa na inorganisa ng Cultural Center of the Philippines ay magbabalik ngayong taon sa Pebrero 3 hanggang 5, 2023 sa iba’t ibang lugar sa loob ng CCP Complex, na matatagpuan sa kahabaan ng Roxas Boulevard, Pasay City.

Itinatampok ng pagdiriwang ang iba’t ibang panlabas na pagtatanghalan tulad ng CCP Front Lawn, Liwasang Kalikasan, Tanghalang Ignacio B. Gimenez at mga kapaligiran nito, at parade ground ng Vicente Sotto Street, bukod sa iba pa.

Pahayag ni CCP Artistic Director Dennis Marasigan: “This year, Pasinaya follows the theme ‘Piglas Sining.’ We are breaking away from the notion that the CCP is just the building. We are emphasizing that CCP can be anywhere.”

Ang Pasinaya ay nagpapatuloy sa kanyang experience-all-you-can, pay-what-you-can scheme. Para sa iminungkahing halaga ng donasyon na P50, ang mga kalahok ay maaaring pumasok at lumabas sa iba’t ibang lugar ng CCP para dumalo sa 30 minutong workshop sa iba’t ibang disiplina sa sining na isinasagawa ng mga nangungunang artista, resource person at guro, o manood ng maraming palabas, screening, at aktibidad. sa abot ng kanilang makakaya.

Sa Pebrero 3, magkakaroon ng Pagtitipon, isang invitational gathering ng Kaisa sa Sining (KSS) regional partners.

Mayroong 59 na regional partners mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sa KSS network, na may tatlong bagong partner na sumali. Isang programa ng Cultural Exchange Department, ang KSS ay naglalayong palakasin ang mga ugnayan at pakikipagtulungan ng CCP sa mga lokal na organisasyon sa iba’t ibang rehiyon ng bansa.

Ang Palihan at Palabas ay gaganapin sa Pebrero 4 at 5, sa pagbubukas ng salvo sa CCP Front Lawn na may parada at espesyal na programa. Sa Palihan, maaaring sumali ang mga manonood sa iba’t ibang workshop; habang maaari silang manood ng walang limitasyong mga palabas, na nagtatampok ng higit sa 3,000 mga artista mula sa iba’t ibang larangan ng sining, sa Palabas.

Ang mga festival programmer at art group ay magkikita sa Palitan sa Pebrero 4 at 5, on-site sa Tanghalang Ignacio Gimenez (CCP Black Box Theater) at online sa pamamagitan ng Zoom.

Ang open house festival ay kasali ang iba’t ibang mga gallery, museo at art space sa paligid ng metro upang ilagay ang spotlight sa communal artistic spirit at collaborations. Para sa segment na ito, ang Paseo Museo, magkakaroon ng mga hop-on, hop-off shuttle van na maglilibot sa mga kalahok na arts space nang libre sa Pebrero 4 at 5.

Sa pamamagitan ng Pasinaya, nilalayon ng CCP na magbigay ng plataporma para sa mga artista at grupong pangkultura na ipakita ang kanilang mga talento habang pinapangalagaan ang pinakamalawak na publiko at lumilikha ng mga bagong madla sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayan at pagtatanghal.

Nanghihikayat ng higit sa 27,000 katao na may humigit-kumulang 75,000 manonood bago pa man magkaroon ng pandemya, ang Pasinaya ay walang alinlangan na pinakamalaking multi-arts festival sa bansa, at patuloy pa ring lumalaki at gumaganda sa ika-18 taon nito.

Magsisimula ang rehistrasyon sa 6:30am, sa Bukaneg side ng Front Lawn at sa Vicente Sotto Street.

