Pagpapabuti ng mga serbisyo sa gobyerno, kapakanan ng bawat Pilipino

Nito lamang nakaraang linggo, nag-file po tayo ng mga bagong panukalang batas na layuning mas mapabuti ang mga serbisyo ng gobyerno at mas lalong maitaguyod ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ang ilan naman sa mga panukalang ito, layunin ding itaguyod ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino, sa pribado man o pampublikong sektor.

Kabilang po rito ang Senate Bill No. 1706 na naglalayong ayusin ang monthly pension at disability benefits ng mga retiradong empleyado ng Department of Foreign Affairs na walang pag-aalinlangang tumutulong sa mga Pilipino saan man sa mundo, lalo na sa iba’t ibang crisis situations.

Dahil po rito, karapat-dapat lamang po na mabigyan natin sila ng sapat na kompensasyon sa kanilang pagseserbisyo sa bayan.

Nag-file din ako ng SBN 1705 na layuning amyendahan ang Article 95 ng Labor Code upang madagdagan ang service incentive leave ng mga empleyadong Pilipino. Ang pagbibigay ng karagdagang incentive leave ay bilang pagkilala sa mahalagang papel at mga sakripisyo ng mga empleyado sa ating bansa, lalo na sa kontribusyon nila sa ekonomiya.

Kapag pumasa, ang panukalang ito ay naglalayon ding mapalakas ang kanilang morale at mas mapabuti ang kanilang work productivity. Hangad din nito na mabawasan ang health risks at safety issues sa ating mga empleyado.

Maliban dito, nag-file din ako ng SBN 1709 na layuning magbigay ng hazard pay sa ating disaster response personnel. Alam naman po na prone ang ating bansa sa iba’t ibang sakuna, lalo na po at nakaposisyon tayo sa tinatawag na “Pacific Ring of Fire” at dahil na rin sa climate change.

Napakahalagang papel ang ginagampanan ng ating mga disaster response personnel, rescuers, o volunteers sa mga panahon ng sakuna dahil nalalagay sa peligro ang kanilang mga buhay. Nararapapat lamang po na mabigyan natin sila ng sapat na suporta para sa kanilang mga sakripisyo.

Nag-file rin po ako ng SBN 1707 na, kapag pumasa, ay nagbibigay ng remuneration at compensation packages sa ating social workers na mahalaga rin ang ginagampanang papel sa human development ng bawat Pilipino at sa ating nation-building. Kinakailangan din nating itaguyod ang kanilang mga karapatan at kapakanan sa pamamagitan ng pagtiyak ng maayos na suweldo at benepisyo para sa kanila.

Pagdating naman po sa edukasyon, nag-file ako ng SBN 1708 na nagmamandato sa mga private higher education institutions na gawing libre ang college entrance examinations para sa mga mahihirap na estudyanteng nasa top ten ng kanilang mga klase.

Sa pamamagitan nito, hangad ko po na mas mapalawak pa natin at ma-democratize ang access ng mga Pilipino sa kaledad na college education sa mga private higher education institutions.

Tatalakayin pa po namin ng mga kasamahan ko sa Senado ang mga ito. Ngunit asahan po ninyong gagawin ko ang aking makakaya upang maisulong ang mga panukalang batas na ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ko sa mga kapwa ko mambabatas.

Naniniwala ako na ang mga panukalang batas na ito ay may tunay na positibong epekto sa buhay ng mga Pilipino at sa pagtataguyod ng kaunlaran ng ating bansa, gaya ng mga naunang batas na ating naipasa, katulad ng Malasakit Centers Act of 2019.

Sa katunayan po, nalalapit na ang ika-limang anibersaryo ng programa at natutuwa po tayo na, sa ating paglilibot sa buong bansa, nakikilala rin natin ang napakaraming mga Pilipinong natulungan ng programa. Nariyan po si Princess Deseree Daucital, 26 taong gulang mula sa Iloilo City. Naikuwento po niya na natulungan siya ng Malasakit Center na makabili ng kanyang napakamahal na anti-rabies shot nang siya ay makagat ng aso.

Natulungan din ng programa ang isa sa kanyang mga kamag-anak nang kinailangan i-amputate ang paa nito. Aniya, kung hindi po dahil sa Malasakit Center, hindi nila kayang mabayaran ang napakamahal na operasyong ito kaya naman napakalaki ng kanyang pasasalamat.

Isa rin po si Lola Gloria Ganancial, 70, mula sa Iloilo City, na natulungan ng programa. Dahil sa isang aksidente, pumasok po ang isang bote sa kanya pulso. Kinailangan po niya ng medical treatment dahil dito. Sa tulong naman ng Malasakit Center, walang pong binayaran si Lola Gloria sa kanyang pagpapagamot.

Sa pagdiriwang natin ng milestone na ito ng programa, tandaan din natin na marami pang dapat gawin upang matiyak na ang bawat Pilipino ay may access sa healthcare services na kailangan nila. Patuloy kaming magsusumikap para sa layuning iyon at inaasahan namin na samahan niyo kami sa pagsisikap na iyon.

Samantala, patuloy naman ang aking opisina sa pagtulong sa ating mga kababayang nasa crisis situations. Nitong nakaraang mga araw, nagtungo po tayo sa mga probinsya ng Iloilo at Aklan upang tumulong sa mga kababayan natin doon.

Sa Iloilo, binisita natin ang mga biktima ng buhawi sa Oton at personal tayong nag-abot ng tulong sa kanila. Nakisaya rin tayo sa pagdiriwang ng Dinagyang Festival sa Iloilo City at sinaksihan din natin ang groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa Maasin.

Nakilala ko si Ma. Teresa Cofreros, 44 at may isang anak. Aniya, gagamitin niya ang tulong na kanyang natanggap upang maipagawa ang kanilang kisame na nilipad ng buhawi.

Sa Aklan naman, namahagi po tayo ng tulong sa 217 residenteng naapektuhan ng bagyo sa Kalibo, 500 sa Numancia, at sa 1,900 na magsasaka sa Tangalan. Dinaluhan ko rin ang groundbreaking para sa Super Health Centers na itatayo sa Kalibo, Numancia, at Tangalan.

Kahapon din po ay personal kong dinaluhan ang groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa Kawit City, Cavite, sa imbitasyon ng Department of Health at lokal na pamahalaan. Layunin ng SHC na ilapit ng gobyerno ang serbisyong medikal para sa mga tao, lalo na sa mga nakatira malayo sa siyudad.

Asahan po ninyo na sa labas o loob man ng Senado, palagi kong gagampanan ang aking responsibilidad bilang senador upang mas mapabuti ang kalagayan ng bawat Pilipino at maitaguyod ang layunin naming mabigyan ng komportableng buhay ang lahat ng mga Pilipino.