Opo BF ko na si Gil — Lexi

Ginawa ng official ng Underage stars na sina Lexi Gonzales at Gil Cuerva ang kanilang relasyon.

Sa naging episode ng Update with Nelson Canlas ay inamin na ni Lexi na ‘di na raw nanliligaw si Gil dahil sila na raw officially.

Pag-describe pa ni Lexi kay Gil: “Persistent siya. Hindi siya ‘yung the type na… kasi tayong mga babae minsan, aminin na natin kahit minsan ang ibig sabihin natin yes, sasabihin natin no, ayoko, no. Pero hindi siya magsa-stop sa gano’n. Talagang masugid siya, talagang hindi siya titigil hangga’t hindi niya nakukuha sa akin ‘yung gusto ko sabihin.

“Pero ngayon we’re working on… siyempre kapag kayo na talaga diyan na ‘yung dapat maayos ‘yung communication. Hindi na puwede ‘yung, no means yes or yes means no, ‘di ba?”

Very supportive din daw si Gil sa kanyang career. Dahil pareho silang magkasama sa isang teleserye, lagi raw siyang gina-guide nito lalo kapag may mabigat silang mga eksena.

“Genuine siya. He’s really smart and he takes the extra effort to guide me. I mean to teach me things kasi I’m younger. Parang madalas naman niyang sinasabi sa akin ‘yun. So he’s really there to help me. And not just that, but also someone I can really rely on.” (Ruel Mendoza)