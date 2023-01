Nagtago ng 10 taon, most wanted na cop killer timbog

Makaraaan ang 10 taong pagtatago, natimbog ng mga awtoridad ang most wanted sa Batangas dahil sa kasong pagpatay sa isang pulis sa lalawigan.

Sa report ng Batangas Police Provincial Office, dinakip ng mga tauhan ng Tanauan City Police Station, Anini-y Municipal Police Station ng Antique Police Provincial Office at Jordan Municipal Police Station ng Guimaras Police Provincial Office ang suspek na si Cesar Andal, 61-anyos, tubong Tanauan City, at kasalukuyang naninirahan sa Barangay East Valencia, Buenavista, Guimaras.

Natunton ito sa kanyang pinagtaguan sa bisa ng warrant of arrest dahil sa pagpatay kay SPO2 Herminigildo Mercado sa Barangay Balele, Tanauan City noong Marso 19, 2013.

Nagtago ito simula noon habang naglaan naman ang Department of the Interior and Local Government (DILG) ng pabuyang P60,000.00 sa ikadarakip nito.

“Pinupuri natin ang ating pulisya sa pagkakaaresto sa suspek. Tandaan natin na ang sinumang nagkasala ay mananagot sa batas. Patuloy naming hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa awtoridad kung may impormasyon kayo hinggil sa ikalulutas ng mga kaso at ikakaaresto ng mga taong sangkot sa krimen,” ayon kay Batangas Police Director PCOL Pedro Soliba. (Ronilo Dagos)