Mga netizen aliw sa lalagyan ng street food na may pa-quiz

‘Yung gusto mo lang naman magmeryenda pero napa-instant quiz ka pa! Ito ang ibinahaging post ni Val Allen Chavez sa kanyang Facebook.

Caption niya, “Ayoko na bumili ng siomai, may exam pakatapos e.”

Makikita sa pictures ang isang paper plate tray na lalagyan ng street food na kung saan kapag binaliktad mo ito ay tatambad sa’yo ang multiple choice na tanong. Nakaprint dito ang, “Gamitin ang mga sumusunod na titik sa pagtatala ng kondisyon ng aklat: A. Bago, B. Gamit na ngunit maayos pa, C. May kaunting sira, at D. Maraming sira.”

Ni-repost din ito ng Facebook Page na So Yummy Talaga na humakot ng libo-libong reaksyon at komento:

“They advocate Ecological Solid Waste Management: 3 R’s (Reduce, Reuse and Recycle).”

“None of the above sagot jan for sure,” kwelang comment naman ng isang netizen.

Tila may diskarte naman ang isa, sabi niya, “Ako na di pa nagbabayad sa kay manong kunware nagiisip ng isasagot pero tatakas.”

“Gutom kana tapos may paexam pa!” saad ni Prince Andrew.

Talaga namang goodvibes ang hatid nito sa netizens. Ikaw, naka-encounter ka na rin ba ng ganito sa kinainan mo? (Moises Caleon)