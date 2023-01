Magda Linette rumaratsada sa 111th Australian Open

TULOY ang ratsada ni unseeded Magda Linette sa Melbourne Park.

Matapos makarating sa una niyang grand slam tournament quarterfinals, tumapak na ang 30-year-old player mula Poland sa semis ng Australian Open matapos kalusin si Karolina Pliskova 6-3, 7-5 nitong Miyerkoles.

Puro bigatin ang pinag-impake ni Linette: Anett Kontaveit, Ekaterina Alexandrova at WTA Finals champion Caroline Garcia.

Sunod na kapaluan ni Linette ang winner sa isa pang women’s quarterfinal match nina No. 5 Aryna Sabalenka at unseeded Donna Vekic. Paluan sina two-time Aussie Open champion Victoria Azarenka at Wimbledon titleholder Elena Rybakina isa isa pang semis pairing.

Sa men’s, unahan sa semis sina Americans Ben Shelton at Tommy Paul bago makikipagkaldagan si Novak Djokovic kay Andrey Rublev. (Vladi Eduarte)