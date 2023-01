Langoy Pilipinas ni Darren Evangelista kakampay sa Pebrero

ISANG bagong pambansang kompetisyon ang aabangan ng mga swimmer na may mga edad 6-17 ang nakatakdang ilunsad sa susunod na buwan sa 10 Local Government Units mula sa mga pangunahing lungsod ng Metro Manila, Visayas at Mindanao.

Tinaguriang ‘Langoy Pilipinas’, ito ay binuo ni swimming coach at event organizer Darren Evangelista na nakatuon sa mga school-based team, swimming club, mga batang kapos-palad at out-of-school youth.

“Bukas ang tournament sa lahat ng Pinoy young swimmers, anuman ang kanilang mga kinabibilangan at relihiyon. Lahat ay malugod na tinatanggap. We’re currently in close coordination with partnered LGUs so we can identify those less fortunate swimmers in their respective community to join the event,” lahad Miyerkoles ni Evangelista, pinuno rin ng organizing GoldenEast Ads Promo and Events.

Iginiit pa ng dating miyembro ng Mapua Cardinals na nagkampeon sa NCAA noong 90s, at 5-time NCAA champion swimming coach, na misyon din nitong palakasin ang grassroots, turismo sa sports, lumikha ng trabaho sa komunidad, palaganapin ang pagkakaisa,sportsmanship at buklurin ang pamilya.

Tutulong sa kaganapan ang Swimming League Philippines (SLP), Philippine Swimming League (PSL) at Congress of Philippine Aquatics, Inc. (COPA). (Abante Sports)