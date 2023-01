Justin Brownlee, Gilas nagsipagbanat ng buto

NAGSIMULA nang magsanay nitong Lunes ang kalahati sa 24-man training pool na paghuhugutan ng Gilas Pilipinas para sa pang-anim at huling window ng 19th International Basketball Federation 2023 World Cup Asian qualifiers sa Pebrero.

Giniyahan ni newly-naturalized Pinoy Justin Brownlee ang 12 manlalaro na nagbabad sa Meralco Gym na ginabayan nina coach Vincent ‘Chot’ Reyes at lead deputy coach Earl Timothy ‘Tim’ Cone.

Ito ang unang pagkakataon na nagsanay ang Barangay Ginebra San Miguel import sa national men’s basketball team matapos manunpang Pinoy.

Nakasama niya sa practice sina Gin Kings teammate, Japeth Aguilar, June Mar Fajardo at CJ Perez ng San Migue Beerl, Roger Ray Pogoy at Calvin Oftana ng TNT, Arvin Tolentino ng NorthPort, at ang mga collegiate player na sina Kevin Quiambao, Francis Lopez, Mason Amos, Schonny Winston, at Jerome Lastimosa.

Tatalbog ang Asian qualifiers sa Feb. 24 at 27 na rito’y kalaban ng PH 5 ang Lebanon at Jordan.

Wala pa sa pagsasanay ang mga Japan B. League campaigner na sina Kiefer Isaac at Ferdinand ‘Thirdy’ Ravena III, Bobby Ray Parks Jr., Jordan Heading, Carl Vincent Tamayo, at Dwight Ramos, habang nasa Australia sa National Basketball League si 7-foot-3 center Kai Zachary Sotto ng Adelaide 36ers.

Gayundin sina Earl Scottie Thompson at Jamie Malonzo ng Ginebra, Chris Newsome at Raymond Almazan ng Meralco at naturalized Ange Kouame. (Gerard Arce)