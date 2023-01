Joaquin Loyzaga, Paolo Tancontian pinapalntsa Team PH sa Cambodia

NAKIPAGPULONG na ang mga itinalagang mag-ayos ng Team Philippines para sa 32nd Southeast Asian Games 2023 sa pangunguna nina Chef-de-Mision Joaquin ‘Chito’ Loyzaga at deputy CDM Paolo Tancontian na kasalukuyang nasa Phnom Penh, Cambodia.

“Magmi-meeting na kami bukas to know all the important details for SEA Games,” pahayag ni Tancontian sa Abante Sports Martes ng gabi. “I was assigned to oversee the martial art events. Hopefully mas makakuha ulit tayo ng mas maraming medals dito.

Aareguluhin ng pangulo ng Pilipinas Sambo Federation Inc. ang mga combat sports ng arnis, boxing, jiu-jitsu, kickboxing,vovinam, judo, karate, pencak silat, taekwondo, wrestling, wushu at ang hindi sikat na kun khmer at kun bokator.

Nauna nang binanggit ni Philippine Olympic Committee (POC) president Abraham ‘Bambol’ Tolentino na nagkaroon ng ilang mga pagkaantala sa mga importanteng alituntunin sa biennial meet higit na ang technical handbooks na patuloy na nagkakaroon pa rin ng mga pagbabago.

Binunyag ni Loyzaga na handang magpadala ang ‘Pinas ng 800 atletang delegasyon at kabuuang 1,200 kasama ang coaches, medical at administrative staff mula sa inilaang P250M pondo para sa preparasyon at partisipasyon sa 2023 SEAG. (Gerard Arce)