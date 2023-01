Immigration pinasok ng Chinese mafia: Human smuggling walang puknat – Hontiveros

Hinikayat ni Senador Risa Hontiveros nitong Miyerkoles ang masusing pagsisiyasat sa mga opisyal ng Bureau of Immigration para matukoy na kung sino ang maaaring ginagawang contact ng Chinese mafia sa loob ng ahensya.

Ayon kay Hontiveros, mukhang may koneksyon sa loob ng ahensya dahil sa patuloy na mga ulat ng outbound human trafficking ng mga Pilipino na pinilit na magtrabaho bilang mga scammer ng cryptocurrency.

Nanawagan din ang senadora na linisin ang hanay ng BI sa lalong madaling panahon upang matiyak ang proteksyon ng bawat Pilipinong umaalis sa ating bansa.

“Marami nang napabalitang sibak pero tuloy-tuloy pa rin ang pagre-recruit ng mga Pilipino para mang-scam. May mga contact pa ba ang sindikato sa loob ng BI? Bakit hindi ito maampat?” tanong ni Hontiveros.

“I had already urged a BI overhaul in the wake of the ‘Pastillas’ scam investigation two years ago, pero parang walang nagbago. Sa dami ng mga nai-traffic na Pilipino na nasa Cambodia at Myanmar pa rin, ang BI, bilang ating huling linya ng depensa laban sa trafficking, ay malinaw na may shaping up na kailangan gawin. Kailangang i-regroup at ayusin ng BI ang kabuuan ng kanilang ahensiya,” dagdag niya.

Sa pagdinig ng Senate committee on women, children, family relations, and gender equality, isiniwalat ni alyas Ron, isa sa mga Pinoy na na-traffic sa Cambodia, na pinilit siya ng kanyang mga amo na Tsino na mag-recruit ng ibang mga Pilipino para magtrabaho sa mga operasyon ng crypto scam.

Ibinunyag ni Ron na ang namumuno ng recruitment, na nagngangalang Rachel Almendra Luna, ay may mga contact sa mga opisyal ng immigration sa Clark airport.

Saad pa niya, ang lahat ng kanilang recruitment ay nangyayari sa Facebook groups. Magpo-post sila ng mga ad ng trabaho na nananawagan sa mga Pi­lipino na mag-aplay para sa isang customer service agent na trabaho sa Cambodia, na nangangako ng suweldo na hindi bababa sa $600 bawat buwan.

Nanindigan naman si Immigration Commissioner Norman Tansingco na hindi niya kukunsintihin ang mga opisyal o personnel na makikipagkuntsabahan sa Chinese mafia sa pagpupuslit ng mga Pinoy sa Cambodia at Myanmar.

“We will not tolerate any such misdemeanor amongst our ranks. We are one with Senator Hontiveros in her goal to rid the country of this societal ill. The fight against trafficking is a huge underta­king, and we have long been raising that this should be tackled using a whole-of-government approach. We have to take it from its roots, and pull out this weed that destroys lives of our kababayan,” sabi ni Tansingco. (Dindo Matining/Mina Navarro)