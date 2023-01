Ilang celebrity irerekado RSJ vs Juniors game

SASAHUGAN ng celebrities ang Rookie/Sophomore vs Juniors ng 2023 Philippine Basketball Association All-Stars sa Passi, Iloilo sa March 9-12.

Tig-10 players ang dalawang teams ng side event. Huhugutin ang top four rookies na iboboto ng fans.

Online at sa game venues puwedeng bumoto mula Jan. 25 hanggang Feb. 15.

“Baka dalawa o tatlong celebrities (per team), pero depende pa sa schedule nila,” ani commissioner Willie Marcial.

“Nag-usap na kami ng TV5 na maglalaan sila ng celebrities.”

Sa halip na North vs South sa All-Star Game, via fan voting din idedetermina ang starters at composition ng dalawang squads.

“Mamimili ang fans ng 24 (players), kahit na anong position,” dagdag ni Marcial. “Sa top 24, dalawa gagawin nating captain ball.”

Tulad sa NBA, ida-draft ng captains ang kani-kanilang teams.

Sa botohan ng fans din kukunin ang coaches. (Vladi Eduarte)