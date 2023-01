Elisse super happy sa balikan kay McCoy

May mga argumento sa lumabas na recent photo nina McCoy de Leon at Elisse Joson. Pagkatapos kasi na lumabas ang mga statement ni McCoy insinuating na hindi sila okay ni Elisse o hiwalay na sila, absent si McCoy sa nakaraang mga birthday celebration ni Elisse, may interview rin na lumabas sa Tatay ni McCoy na nagsasabing nahihiya siya sa nangyari, heto’t biglang may sighting na magkasama sila at mukhang all’s well naman na sa kanila.

‘Yun nga lang, may ilang netizens na nagki-claim na luma na raw ang picture. Matagal na raw ‘yon at maliit pa ang anak nila na si Felize.

Just to make sure, may tinanong kami na alam naming kilala talaga ang dalawa. Ayon dito, hindi siya nakikialam o nagtatanong dahil personal na ng dalawa ‘yon.

Pero mukhang naniniwala siyang recent ang sightings.

Lalo pa nga at nasundan pa ito ng panibagong sighting. Sa restaurant pa rin kunsaan, may TikTok account na nag-post ng video na makikita sa background sina McCoy at Elisse.

Marami rin ang nagtanong dito kung legit daw ba ang video at legit din na ang McLisse nga ‘yon na sinagot naman ng TikTok user na sa tingin daw niya, mukha namang masaya si Elisse.

Nitong Sabado, January 21 lang nakitang huling magkasama nga ang dalawa.

Siyempre, happy ang mga McLisse fans na makitang mukhang nagkaayos o nagkabalikan ang dalawa for the 2nd or 3rd time.

Pero sana raw this time, totohanan na at may mga bilin for McCoy na,

“’Wag ka ng humanap ng iba. Ang ganda na ni Elisse,” huh! (Rose Garcia)