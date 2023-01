Driver tinakot 2 humuling traffic enforcer, inaresto

Kapwa swak sa piitan ang jeepney driver at kasama nito matapos umanong pagtangkaang saksakin ang dalawang traffic enforcer na sumita sa kanila matapos na huminto at magpasakay ng mga pasahero sa ‘no loading and unloading zone’ sa Quezon City, noong Martes ng hapon.

Ang mga naarestong suspek ay nakilalang sina Alex Tumala, driver, at ang kanyang kasamahan na si John Paul Cruz, na sinasabing dati nang nakulong dahil sa pagsusu­gal at miyembro rin umano ng Sputnik Gang.

Ayon kay P/Lt. Col. Jerry Castillo, station commander ng Novaliches Police Station 4, ng Quezon City Police District (QCPD), pasado alas-tres ng hapon (Enero 24) ay sinita at tinikitan ng mga tauhan ng QC Task Force Disiplina, sa pangunguna ni Paul Arthur Ramos, si Tumala matapos na huminto at tinangkang magsakay ng pasahero sa ‘no loading and unloading zone’ sa Quirino Highway sa Novaliches.

Ikinagalit umano ito ni Tumala at pinagsisigawan at pinagmumura ang mga ‘di pinangalanang traffic enforcer, saka hinamon ng suntukan.

Nang lapitan umano ng dalawang enforcer si Tumala ay agad naman itong sinaklolohan ni Cruz, na naglabas ng kutsilyo at iwinasiwas ito sa mga traffic enforcer.

Ayon sa pulisya, nang kapkapan ang mga suspek, nakuha mula kay Cruz ang isang sachet ng umano’y shabu, gayundin ang isang kutsilyo.

Nakapiit na ang mga suspek habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanila. (Dolly Cabreza)