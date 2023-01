Carla biglang yaman nang humiwalay kay Tom

Mas napabuti pa ang separation nina Carla Abellana at Tom Rodriguez dahil lumalabas na mas maraming blessing ang dumarating sa aktres ngayon.

Pinasilip ni Carla sa kanyang mga fan ang pinapagawa niyang bahay.

Nakabalandra sa IG ng Kapuso star ang larawan ng bago niyang bahay, na under construction nga.

Wala pang salamin ang bintana at hindi pa buo ang kisame.

“Arc. Gabby,” sabi ni Carla.

Nakumpirma ni @fabuleux25 na paga-ari ito ni Carla nang batiin nya ito at sabihing “so happy and always proud of your amazing achievements, Cars!”

Isang flying kiss emoji ang isinagot ni Carla, isang pagpapatunay ng pag-amin nito sa post. (Rey Pumaloy)