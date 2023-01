Bihag ng pagkakataon?

Lumabas ngayong Enero ang World Report 2023 ng Human Rights Watch na naglalaman ng buod ng kondisyon ng karapatang pantao sa mahigit 100 na bansa. Ito ang ika-33 taon ng paglalabas ng ulat na ito. Ayon sa ulat, ang administrasyon ng dating pangulo, na nagtapos noong Hunyo 30, 2022 ay naging pulitika ng mga pagbabanta at pananakot, libu-libong extrajudicial killings ng karamihan galing sa mga maralitang tagalungsod, at malubhang pinsala sa mga demokratikong institusyon ng bansa. Dagdag pa ng ulat na halos hindi nagbago ang kalagayan ng karapatang pantao sa pagpapalit ng panguo.

Ayon sa United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), ang mga pangunahing problema sa karapatang pantao na kinakaharap ng bansa ay ang patuloy na panliligalig, pananakot, pag-aresto, pag-atake, red-tagging laban sa mga aktor ng civil society, gayundin ang patuloy na pagpatay ng mga pulis na may kaugnayan sa droga. Binanggit din ng ulat na nananatiling limitado ang pagkakaroon ng daan para sa hustisya para sa mga biktima ng mga paglabag at pang-aabuso sa karapatang pantao.

Siniguro ng bagong pangulo na siya ay nakatuon sa karapatang pantao. Ang kanyang mga opisyal naman ay nagbigay-diin sa ilang hakbang na nilalayon nilang gawin, habang iginiit na ang kalagayan ng karapatang pantao sa Pilipinas ay bumuti. Gayunpaman, pinabulaanan ng mga grupo ng karapatang pantao at lipunang sibil ang mga pahayag na ito sa pamamagitan ng mga ulat sa konseho ng patuloy na mga paglabag sa karapatang pantao. Kabilang sa mga isyu ng paglabag sa karapatang pantao ay ang mga sumusunod: ang patayang konektado sa drug war, ang red-tagging at ang panggigipit sa mga aktibista, mga pag-atake sa mga mamamahayag, at ang patuloy na pagkakakulong kay Leila de Lima.

Nuong Enero 2022, sumulat ang isang mambabatas ng US na si Susan Wild sa mga opisyal ng adminstrasyong Biden na nag-uudyok na bigyan ng mga parusa ang mga miyembro ng administrasyon sa Pilipinas nuong panahong iyon na may mga katunayan ng paglabag sa karapatang pantao. Aniya, ang mga nasa likod ng nakakapinsalang paglabag sa karapatang pantao ay dapat maparusahan. Dagdag pa niya na hindi maaaring palampasin ng US ang krisis sa karapatang pantao Pilipinas.

Sa layuning ito, hinimok niya ang pagpataw ng mga parusa sa mga indibidwal na nasa likod ng mga pangunahing paglabag sa karapatang pantao at gamitin ang kanilang batas na tinaguriang Global Magnitsky Act of 2016. Ang batas na ito ay nagpapahintulot sa gobyerno ng US na parusahan ang mga dayuhang opisyal ng gobyerno sa buong mundo na itinuring na mga lumalabag sa karapatang pantao, ang hindi pagpayag ng paggalaw ng kanilang mga ari-arian at pagbabawal sa mga ito sa pagpasok sa US. Sa tingin ng marami, namimiligro ang patuloy na pagiging pinakamalaking tumatanggap ng tulong militar mula sa US sa Asia-Pacific ang Pilipinas dahil sa isyu ng paglabag sa karapatang pantao.

Samantala, pinagtibay din ng European Parliament ang isang resolusyon na kumukundena sa mga pang-aabuso ng pamahalaan ng Pilipinas. Hinimok nito ang European Commission na magtakda ng “malinaw, pampubliko, at may takdang panahon na mga targets para sa pagsunod ng Pilipinas sa mga obligasyon nito.

Maingat na maingat ang ating pangulo sa larangang ito. Bagama’t hindi pa siya masyadong puntirya ng mga batikos hinggil dito, ramdam na ramdam ang kanyang pag-aalinlangan sa pagsagupa sa dating pangulo. Tila bihag siya ng kanyang pinalitan, ng kanyang bise at mga pagkakataon.