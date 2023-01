Alexandra Eala reresbak sa WTA Thailand Open

LUMIPAD na si Alexandra ‘Alex’ Eala patungong Thailand bitbit na maiangat pa ang kalidad at mapahusay ang sarili pagsabak sa Women’s Tennis Association 250 Thailand Open sa Hua Hin sa Jan. 28-Feb. 5.

“After a quick training stop in Manila, I’m off to the WTA250 Thailand Open in Hua Hin, Thailand,” post Miyerkoles ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafael Nadal Academy scholar mula sa ang maikling pahinga pagkalipas ang maagang eksit sa 111th Australian Open qualifying sa buwang ito.

Huling naglaro ang 2022 US Open juniors girls singles champion sa isang WTA 250 The Winners Open sa Cluj-Napoca, Romania noong Agosto 4, 2021 kung saan nagwagi siya..

Nangako siyang babalikwas sa maagang eksit sa Down Under grand slam qualifiers sa Melbourne laban kay Misaki Doi ng Japan.

“I’ll be back soon and better and stronger,” giit niya. (Lito Oredo)