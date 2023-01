30 jail guard sabit sa cash padala kickback

Nasa 30 warden ng Bureau of Corrections (BuCor) ang iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit umano nila sa P300,000 pera padala para sa mga person deprived of liberty (PDL) sa New Bilibid Prison (NBP).

Kasunod ito ng isiniwalat ni BuCor officer-in-charge Gregorio Catapang Jr. na pagkakakumpiska nila ng P300,000 cash na ipinatago umano ng mga PDL sa mga jailguard at tauhan ng bureau.

Sinabi ni Catapang na aalamin nila kung may bendisyon ng mga warden ang raket ng mga jail guard na pagtago sa perang padala sa mga PDL.

Upang mahinto ito, sinabi ng opisyal na babaguhin niya ang sistema sa pera padala sa mga PDL kung saan ay siya na mismo ang mag-aabot sa mga ito na ipinadala sa kanilang panggastos na irerehistro nila sa logbook, may saksi at kukunan ng video.

Nais din ni Catapang na mahinto ang raket ng mga jail guard at empleyado ng bureau na pagkuha ng 10%-20% interes mula sa perang ipinadadala sa mga PDL.

Meta- Nasa 30 warden ng Bureau of Corrections (BuCor) ang iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit umano nila sa P300,000 pera padala para sa mga person deprived of liberty (PDL) sa New Bilibid Prison (NBP).