2 bet ni Melanie Habla nominado sa 3-YO Maiden Philracom Race

Dalawang breed ni horse owner/breeder Melaine Habla ang nomidong sasabak sa 2023 PHILRACOM “3-Year-Old Maiden Stakes Race na ilalarga sa Metro Turf, Malvar sa Tanauan City, Batangas sa susunod na buwan.

Ito’y sina Glamour Girle at Grand Moments na parehong anak ni Imported horse Brigand (USA).

May distansyang 1,400 meter race, ang ibang nagsaad ng pagsali ay sina Cash On Hand, Chrome Bell, Melania, Prime Billing, Runway Ten, Song Bird at Tell Bell.

Nakatokang rumenda kay Glamour Girle si jockey John Alvin Guce habang si class A rider Kelvin Abobo ang sasakay kay Grand Moments.

Wala pang inilabas na csh prizes pero tiyak na malaki ang magiging pa premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission, (PHILRCOM). (Elech Dawa)