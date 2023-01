Xian maalaga kina Maui, Janno

Ang bongga ni Xian Lim bilang direktor, huh! Puring-puri siya ng mga artista niya sa ‘Hello, Universe!’ ng Viva Films.

Sina Janno Gibbs at Anjo Yllana, maraming magagandang kuwento tungkol sa kanilang direktor. Pati sina Maui Taylor at Sunshine Guimary, may magaganda ring kuwento tungkol kay Direk Xian.

Kapag may mga eksena raw na kukunan, tinatanong ni Direk Xian ang mga artista niya kung okey pa ba ang mga ito. Sa eksena raw na umuulan, inalam pa raw niya kung okey lang ba na mabasa sina Maui at Sunshine.

“May eksena rin na kailangan may mahuhulog, nang walang puwedeng gumawa, siya na ‘yung sumali sa eksena at siya na ‘yung nagpahulog, kaya bilib kami kay Direk Xian,” sey ni Sunshine.

So, tama lang naman pala na manood ang mga KimXi ng ‘Hello, Universe!’ na showing na ngayon sa mga sinehan dahil may special participation pala sa pelikula si Direk Xian, huh!

‘Yun na!

Imelda may pasabog sa Jan. 26

Nag-support si Imelda Papin sa red carpet premiere ng pelikulang ‘Latay’ nina Lovi Poe, Snooky Serna, Allen Dizon.

After that ay nakasabay namin si Imelda sa isang Chinese restaurant.

Sey niya, “Manood kayo ng concert ko on June 26, invited ko kayo!”

“Sige, punta kami sa June 26 sa concert mo,” sagot ko naman at kinorek niya ako, “Sa Thursday na, hindi sa June 26. Birthday concert ko, January 26!”

After a while, nag-dialogue ako kay Imelda ng, “Mel (paboritong tawag sa kanya), ikaw ang nagsabi ng June 26, nagkamali ka, kaya June 26 din ang sinabi ko.”

Natawa na lang si Imelda.

Sa Newport Performing Arts Theater ang venue ng birthday concert ni Imelda, ang ‘The Great Performer’.

Barbie fave topic sa kapehan

Last four weeks na lang pala ang ‘Maria Clara at Ibarra’ ng GMA 7.

Siyempre, masaya si Barbie Forteza sa primetime series nilang ito nina Dennis Trillo at Julie Anne San Jose dahil talaga namang nag-hit ito at humaba pa nga.

Ito ‘yung show ng Kapuso Network na maniniwala kang nagre-rate talaga dahil pinag-uusapan palagi at ilang beses na ring nasa isang coffee shop kami na ang show ang topic ng mga tao sa katabi naming mesa.

Bongga!