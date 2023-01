Wesley So susubukang itaob Grandmaster ng Iran

GINAMIT ni Super Grandmaster Wesley So ang isang araw na pahinga upang paghandaan si GM Parham Maghsoodloo ng Iran na makakatapat niya sa round 9 ng Tata Steel Masters 2023 na lalaruin sa Wijk aah Zee, the Netherlands ngayong araw.

Gumapang si 29-year-old So paakyat matapos magtala ng dalawang sunod na panalo at isang tabla sa huling tatlong laro nito kaya naman nakadikit na ito kay league leader GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan.

Tangan ni Cavite-born So ang limang puntos, kasalo nito sa second spot si GM Anish Giri ng host country, habang mag-isa sa top spot si Abdusattorov bitbit ang six points.

Nasa gitnang puwesto ng standings si former Philippine Chess team star So matapos ang limang sunod na draw sa round 1 hanggang 5 pero nakahabol na siya nang talunin sina GM Vincent Keymer ng Germany sa round 6 at GM D Gukesh ng India sa seventh.

Tabla si So kay World No. 2 player Chinese GM Ding Liren sa eighth round.

Ipinatupad ang 14-player single round robin format, kailangan manalo pa si So sa mga natitirang limang laro upang masilo ang inaasam na korona. (Elech Dawa)