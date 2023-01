Viral: Volleyball player namigay ng condom

Thumbs up para sa mga netizen ang ginawa ng isang volleyball player na namigay ng condom sa kanyang mga kalaro.

Ibinahagi ito ng user na si Ashby (@ash_carag2) sa kanyang account kung saan mapapanuod ang isang grupo ng volleyball player na nagkukumpulan.

Makikita ang isa sa kanila na may hawak ng isang kahon ng condom na kanyang pinapamigay sa kanyang mga kalarong beks.

“Ano ba kaseng pinagaagawan nyo??? #fyp #volleyballworld #balibolista,” caption ng naturang video.

Bakas ang excitement sa mga ito dahil sa kanilang pag-aagawan tuwing inaabot na ang condoms.

Maririnig naman sa video ang asaran ng mga magkakaibigan. Pero sa kabilang banda, umani ang naturang TikTok video ng nasa 150K views at samu’t saring komento mula sa mga user.

Tulad na lamang ni @Nesson, “Andaming nangyari sa video nato HAHAHA.”

“Always into safe sex!!” proud comment ni Cj Miranda.

“We had a big spike in HIV/AIDS, this should be enforced, supported and advertised even more imho,” saad ng user na si @coffee4seasons.

Tila relate rin si @clairemarzanii, aniya, “Eh to talaga sinusuggest ko sa SK namin, why not diba? para din naman sa protection nila.”

Talaga namang good job ang mga magkakalaro at magtotropang ito. Hindi lang bonding ang paglalaro sa volleyball, kundi maging ang pakikibaka sa pagpromote ng pagkakaroon ng safe sex! (Moises Caleon)