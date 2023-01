Terrence Romeo maugong na ite-trade ng San Miguel

HANGAD ng pioneer na San Miguel Beermen na makasabay sa kompetitibong kondisyon sa pisikalang Philippine Basketball Association (PBA).

Isa ito sa mga dahilan kung bakit patuloy ang paghahanap ng koponan ng mga mas bata at may kakayanan na mga matitikas na manlalaro na makakapagbigay buhay muli sa natitirang pinakaunang miyembro ng propesyonal na liga sa bansa habang unti-unti nitong pinapakawalan ang mga beterano at hindi na halos magamit sa bawat laban.

Isa na dito ang ilang beses na naiulat na nais ipagpalit na si Terrence Romeo para kay Robert Bolick ng NorthPort, ayon sa pahayag ng isang player/agent.

Matatandaan na matagal hindi nakapaglaro si Romeo matapos na magtamo ng dislocated shoulder habang nasa bubble ang liga at hindi makapaglaro nang mahusay dahil sa pabalik na back injury.

Nagawa ni Romeo na muling makapaglaro sa kasalukuyang PBA season noong Marso at agad na naglagay ng 12 puntos sa loob ng 16 minuto nang tapusin ng San Miguel ang Commissioner’s Cup eliminations sa apat na sunod na panalo sa pamamagitan ng 113-108 panalo laban sa Meralco.

Gayunman, aminado si Romeo na kailangan niya ng mas maraming oras sa laro para muling maibalik ang husay.

Isa pa sa malaking pagbabagong nais isagawa ng Beermen ang pagpapalit nito sa dating coach na si Leo Austria para sa mas bata ngunit may kasanayan na si George Gallent. (Lito Oredo)