Ang nakaraang ika-23 ng Enero ay araw ng paggunita sa isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa. Tila marami na ang nakalimot na ang petsang ito ay dineklarang Araw ng Republikang Pilipino. Sa araw na ito natin ginugunita ang pagpapasinaya ng Unang Republika ng Pilipinas na ginanap 124 taon na ang nakalipas sa Malolos, Bulacan.

Masasabing ‘memorable’ sa inyong lingkod ang Malolos dahil sa makasaysayang Barasoain Church ng lungsod na ito nanumpa ang dating presidente na si Joseph Ejercito Estrada bilang ika-13 na Pangulo ng Pilipinas.

Sa murang edad na 25 years old ako unang nakapagtrabaho noon sa Malacanang sa ilalim ng administrasyong Estrada.

Ang inagurasyon ng Pangulong Erap sa Malolos ay ang kauna-unahang pagkakataon na ang panunumpa ng isang Presidente ng bansa ay naganap sa labas ng Metro Manila. Ito ay bilang pagbibigay pugay ni Pangulong Erap sa Malolos bilang pugad ng unang republika ng bansa.

Kaunting history lesson muna tayo. Ang petsang Hunyo 12 ay alam nating lahat na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Noong Hunyo 12, 1898 iwinagayway ang bandila ng Pilipinas sa Kawit, Cavite ni Hen. Emilio Aguinaldo at unang pinatugtog ag Pambansang Awit ng Pilipinas.

Matapos iproklama ni Aguinaldo ang independence o kasarinlan ng Pilipinas, bumuo siya ng isang pamahalaang diktaturyal pero wala pang isang linggo ay pinawalambisa niya ito sa payo na rin ni Apolinario Mabini. Pinalitan ito ng isang revolutionary government kung saan si Aguinaldo ang Pangulo. Naglikha rin ng isang Kongresong Rebolusyonaryo para makabuo ng unang Konstitusyon ng republika. Nanggaling sa mga kinatawan ng lahat ng probinsya sa Pilipinas ang mga miyembro ng Kongreso. Isa sa mga unang nagawa ng Kongreso ay ang pag-apruba sa Hunyo 12, 1898 bilang Araw ng Kalayaan ng bansa.

Nakabuo ang Kongreso ng Konstitusyon na aprubado kay Aguinaldo noong Disyembre 23, 1898.

Nakasaad sa Konstitusyon o Saligang Batas na may tatlong sangay ang pamahalaang Republika ng Pilipinas. Ito ay ang Ehekutibo na magpapatupad ng mga batas; ang Lehislatura o Kongreso na gagawa ng mga batas; at ang Hudikatura na maglilitis at magpapasya sa tamang interpretasyon na patungkol sa pagpapatupad ng batas. Dito nagsimula ang pagkakatatag ng ating mga demokratikong institusyon bilang isang malayang bansa.

Noong Enero 23, 1899, o isang buwan matapos mabuo ang Konstitusyon, hinalal ng Kongreso si Aguinaldo bilang Pangulo ng bansa. Sa araw ding ito pormal na tinatag ang Unang Republika ng Pilipinas na kumpleto ang mga katangian bilang isang Estado: may tatlong sangay ng pamahalaan, may Konstitusyon at may nabalangkas na national territory na may armed forces o hukbong sandatahan.

Ang petsa na Enero 23 at ang lungsod ng Malolos ay mahalagang magunita ng bawat Pilipino. Sumisimbulo ang petsa at lugar na ito ng pagkakaisa natin bilang bansa sa ilalim ng demokratikong pamamahala.