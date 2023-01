Papansin na Dark Spirit sa Hotel

Mga ka-Misteryo kahit kasagsagan ng kapiyestahan ay hindi nagpapa-awat ang mga multo o ispiritu.

Tulad na lamang ng karanasan ni Lemuel ng Manila nang magtungo sa

iloilo para saksihan ang magarbong Dinagyang Festival.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Sabik na sabik si Lemuel na makapunta ng Iloilo para saksihan anc Dinagyang Festival kung kaya’t nang mag-anunsyo noon ang LGU na tuloy ang face-to-face na selebrasyon ay agad siyang nagpa-book ng hotel at bumili ng plane ticket.

Misteryo: “Kailan ka dumating ng Iloilo? Mabuti na lang natiyempuhan mo ako ng para masabi ang ghost encounter mo.”

Lemuel: “Last Friday ako dumating kaya’t I have 2 nights to stay sa hotel. First night namahay na ako hindi ako makatulog until morning kaya puyat na puyat ako. Alam mo kung bakit?”

Misteryo: “Teka di ba normal naman talaga yung namamahay ka kasi sa ibang lugar ka matutulog.”

Lemuel: “Kakaiba ito kasi dinalaw talaga ako ng multo sa hotel na tinuluyan ko.”

Misteryo: “Ano ba ang nangyari? Paanong hindi ka pinatulog?”

Lemuel: “Patulog na nga ako ng Friday night kasi maaga ang Dinagyang event kinabukasan pero biglang may nag-iingay na tunog sa shower room siyempre nakabukas yung door ng CR kaya naririnig ko yun. At first, tapping sound lang ang naririnig ko hindi ko nga pinansin kaya natulog lang ako.”

Misteryo: “O nakatulog ka naman pala eh asan yung sinasabi mong napuyat ka?”

Lemuel: I think mga 1 am na yun biglang may lumundag sa bed kaya nagulat ako ang lakas ng bagsak niya sa tabi ko pero hindi ko nakikita. Yun na hindi na ako pinatulog.”

Misteryo: “Baka imagination mo lang yun o you just created it in your mind.”

Lemuel: “Hindi ganun kasi di ba kapag sobrang pagod ka paghiga mo pa lang sarap na ng tulog mo. Ang babaw ng tulog ko that time•

Misteryo: “May nakita ka bang ghost?”

Lemuel: “Meron nakalutang siya ang itim ng energy galing sa headboard ng bed. Parang gusto lang talaga niya magpapansin.”

