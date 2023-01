Paolo Banchero, Orlando pinutol ratsada ng Boston

TINAPOS ni Paolo Banchero at ng Magic ang nine-game winning run ng Boston Celtics 113-98 Lunes ng gabi sa Amway Center sa Orlando.

Umiskor si Banchero ng 23, inayudahan ni Wendell Carter Jr. ng 21 points, 11 rebounds. May 18 markers off the bench si Cole Anthony.

Bumalik din sa Magic lineup si Jonathan Isaac at nagsumite ng 10 points, 3 rebounds, 2 steals sa 9 1/2 minutes. Inabot ng ACL tear si Isaac noong Aug. 2020 sa NBA restart sa Walt Disney World at higit dalawang taong nagarahe.

Nagsumite ng tig-26 points sina Jayson Tatum at Jaylen Brown sa Boston.

Hawak ng Orlando ang manipis na 55-54 edge sa halftime, nilayo sa 13 sa 15-3 run kalagitnaan ng third quarter tampok ang 3s nina Isaac at Gary Harris.

Sa tres ni Tatum ay naibaba sa 97-95, pero mula sa 6:20 mark ng fourth ay tatlong puntos na lang ang kinaya ng Celtics. (Vladi Eduarte)