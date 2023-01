Muntik mamatay: Maegan nagmakaawa ng tulong kay Freddie Aguilar

Nanawagan si Maegan Aguilar sa programa na Raffy Tulfo In Action, para magkabati na sila ng kanyang amang si Freddie Aguilar.

Ayon kay Maegan, hindi raw siya makalapit sa kanyang ama para humingi ng financial help at makapagpagamot siya sa sakit niyang hyperthyroidism, na dahilan kung bakit siya sobrang payat ngayon.

Ayon sa mayo clinic: “Hyperthyroidism happens when the thyroid gland makes too much thyroid hormone. This condition also is called overactive thyroid. Hyperthyroidism speeds up the body’s metabolism. That can cause many symptoms, such as weight loss, hand tremors, and rapid or irregular heartbeat.”

Inamin ni Maegan na tinakwil siya ng kanyang ama.

“Hindi po ako makalapit kay Tatay. Hindi ko po ma-explain ‘yung dahilan kasi he has his reasons why he’s not helping me. Pero I have been estranged naman po kasi, Senator Raffy, since I was 16 kasi I left the house na po. And then ‘yung instances na nakatira po ako sa kanya is because of his request to spend time with him, also ‘yung mga anak ko. But there’s always an on and off bati thing between me and my tatay. Pero sa ngayon po kasi, hindi ko maayos, eh. Dahil nga po he has his reasons na hindi ko na po alam kung ano ‘yun. Kaya wala po akong ibang choice kung hindi lumapit sa iba,” sabi ni Maegan.

Tinawagan ng programa si Freddie pero tumanggi nang magsalita ang OPM icon. Bagamat sinabi niya na siya ang nagbayad sa ginastos sa ospital ni Maegan nitong nakaraang taon.

“‘Tay, wala po kasi akong ibang tatay, kayo lang. Hindi ko na po alam kung paano ito ayusin, unless din po na maging willing din kayo na tanggapin ako for who I am, what I am. Kasi ‘yun po ang ginagawa kahit sa magkakaibigan lang. Tinatanggap po nila ang isa’t isa for what they are, kahit may mga flaws, kahit hindi perfect. Ako po ‘yun.

“’Tay, I am imperfect. I am flawed. I don’t know how to fix, ‘Tay, pero sa totoo lang kasi kailangan ko kayo ngayon.’Di ba, November 2 to 7, alam niyo po ‘yan, binayaran ninyo ang mga gamot ko sa ospital. Muntik akong mamatay. Totoo ‘yon, I almost had a cardiac arrest November 2 kaya na confine ako until November 7.

“Pero kasi ‘Tay I needed to stay pa sa hospital kasi nga personally wala na po kaming pera ni Oliver, kumbaga ‘Tay hindi pa ako dapat nandito ngayon, dapat po nasa ospital pa ako. Kaya nagpapasalamat na lang po ako sa Diyos dahil hindi ko po alam paano ko na-survive ‘yung muntik na ako ma-cardiac arrest at buhay pa po ako ngayon.

“’Tay, dapat magkaayos tayo at some point. Bago tayo mawala at wala nang chance para ayusin ang lahat,” sambit pa ni Maegan. (Ruel Mendoza)