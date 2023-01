Moira tinalbugan sina Angeline, Morissette sa award

Sinelyuhan na ang pagiging teyna ni Moira Dela Torre sa musika ngayon, dahil sa binigay na award ng 8th Wish Music Awards bilang “Wish Artist of the Year”.

Dalawang magkasunod na taon na hawak ni Moira ang nasabing award, kaya hindi halos nakalusot ang iba pang “halimaw” sa husay at kasikatan na sina Morissette, Angeline Quinto, pati na sina Regine Velasquez, Sarah Geronimo.

Nagpasalamat si Moira sa award na natanggap, at binahagi it okay

Jonathan Manalo, pati na sa bumubuo ng seryeng “To Good To Be True” na sina Direk Mae Cruz Alviar at mga bida na sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla.

Hindi naging madali kay Moira ang tagumpay nito dahil sa kanyang mga pinagdaanan.

“@wish1075 artist of the year…two years in a row. Thank you so much wishfam!!!! Ily thru the ups and downs, the twists and turns, Friday night edsa traffic and Sunday morning drives. Thank you for the love & support through and through,” sabi ni Moira. (Rey Pumaloy)