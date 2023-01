Kahit balik serye na: Marian game pabuntis ulit kay Dingdong

Ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera ang naging kauna-unahang celebrity guest ni Boy Abunda sa kanyang Fast Talk show sa GMA-7.

At sa guesting na ito ni Marian, kinumpirma na niya na ngayong taong 2023 ay mapapanood na nga siyang muli sa Kapuso network. Matagal din ang masasabing “leave” ni Marian pagdating sa pag-arte, pero this time, aminado itong nami-miss na rin niyang talaga kaya sure na gagawa na siya ng bagong show sa network.

Pero open lang si Marian sakali man na sa pagbabalik niya sa pag-arte, mabuntis siyang muli for their 3rd child. Blessed na raw sila na meron silang Zia at Sixto, pero kung bibigyan pa sila ng ikatlong anak, game pa rin si Marian dito kahit na back to being an actress na siya, if ever.

Sa Fast Talk nila ni Kuya Boy, tinanong siya ng mabilisan kung bubuksan daw ang puso niya ngayon, anong tanong ang nakasulat?

“Bakit Niyo po ako pinagpapala na ganito?” mabilis niyang sagot.

At sabi niya, “Kasi, every morning, sinasabi ko talaga na ang dream ko talaga is to have a complete family which I don’t have before. Pero ngayon, every morning, gumigising ako na nandiyan ang dalawang anak ko and Dong. Na sabi ko, Lord, salamat sa pagpapala at biyaya na ito.”

Lito Lapid nagprinsitang ninong sa kasal nina Coco, Julia

Ikatlong dekada na pala ni Senator Lito Lapid sa public service. Bilang Senator ay hanggang sa taong 2025 pa siya maglilingkod at tulad dati, habang nakaupo, hindi raw niya pinaplano kung tatakbo siyang muli o kung kukuha pa ng ibang posisyon.

Pero ang maganda sa kanya, sa kabila ng isa na yata si Senator Lito sa “most bullied” senators, hindi siya nagpapaapekto, instead, gawa lang siya ng gawa at isa sa may pinakamaraming batas din na naipasa at sa nakaraang session ay awarded bilang most numbers of session na present talaga.

At sa bagong FPJ serye ni Coco Martin, mapapanood ngang muli si Senator Lito kasama rin ang kanyang anak, ang TIEZA COO na si Mark Lapid sa “Batang Quiapo.”

Ngayong February pa lang daw sila magte-taping pero, nabanggit na sa kanya ni Coco na tulad sa Ang Probinsyano noon, bukod sa nakilala siya bilang Pinuno, magiging fight director rin siya sa Batang Quiapo.

“Hindi ko pa alam, pero parang ako raw ang hari ng mga mandurukot, supremo, parang ang role ni FPJ,” sey niya.

Naging sobrang lapit talaga sa kanilang mag-ama ni Coco. May mga time na kapag wala itong ginagawa, nasa bahay nila. Kaya kung siya ang tataningin, ano ang nakikita niya na naging sobrang close ito sa kanila?

“Siguro magaan ang loob niya sa akin at magaan din ang loob ko sa kanya. Kaya ‘yung lahat ng alam ko sa pelikula, itinuro ko sa kanya. ‘Yung pagka-Lito Lapid ko sa pelikula, Leon Guerrero, binigay ko sa kanya.”

Sa huli, naitanong din kay Sen Lito na mukhang ready na raw yata si Coco na mag-settle down at dahil nga sobra ang closeness nila, posibleng siya ang maaaring maging ninong nito.

“Eh, sana kunin niya ‘ko, parang anak ko na rin si Coco,” nakangiting sabi naman niya.

Siyempre, si Julia Montes ang tinuturong pakakasalan ni Coco, no!