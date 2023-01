Kabayong Going East sumagitsit sa 3YO Maiden

KASAMA sa nagpabilib nitong Linggo ang kabayong si Going East na nanalo sa 2023 Philracom “3-Year-Old Maiden Stakes Race” na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sinakyan ni class A rider Kelvin Abobo, nirehistro ni Going East ang tiyempong 1:25.8 sa 1,400-meter race upang sungkitin ng winning horse owner na si Melaine Habla ang P720,000 premyo.

“For the racing fans, thank you for your support in today’s events.” saad ni Philippine Racing Commission (Philracom) chairman Reli De Leon.

Dumating na segundo si Domsat Seven na may premyong P240,000 para sa horse owner nito, tumersero si Diversity na may premyong P120,000 habang pumang-apat si Sandigan na may katumbas na P60,000.

May naiuwi rin ang breeder na si Habla ng P60,000 sa pagkakapanalo ni Going East habang P36,000 at P24,000 ang second at third.

Nakipaglutsahan si Going East kay Sandigan sa kaagahan ng laban pero pagsapit ng kalagitnaan ng karera ay kinuha na ng winning horse ang unahan at tumuloy na sa meta. (Elech Dawa)