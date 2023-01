Jalen Green winakasan 13 semplang ng Rockets

NAGLIYAB si Jalen Green ng career-high 42 points at hiniya ng Rockets ang bisitang Minnesota 119-114 Lunes ng gabi sa Toyota Center sa Houston.

May 21 points na sa halftime si Green, dinoble pa pagkatapos ng break. Tumapos ng 15 of 25 field goal shooting – 6 for 10 sa 3s – ang Fil-am na No. 2 pick ng Rockets noong 2021.

Nag-ambag si Aleperen Sengun ng 21 points, 7 rebounds, 7 assists, may 14 si Eric Gordon at nakalsuhan ang 13-game losing streak ng Houston na huling nanalo noon pang December 26 sa Chicago.

Kumakapit sa one-point lead ang Rockets bago humarabas ng 5 straight points si Green tungo sa 105-99 lead 2 1/2 minutes pa.

Pagkatapos ng split ni Anthony Edwards sa kabila, sumagot muli ng 20-foot pull-up jumper si Green 107-100.

Naselyuhan ang panalo nang tapusin ni Kenyon Martin Jr. sa malutong na dakdak ang nakaw kay D’Angelo Russell para sa nine-point cushion kulang isang minuto na lang.

Naubusan ang 31 points ni Edwards at season high-tying 30 ni Russell sa Timberwolves. (Vladi Eduarte)