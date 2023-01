F2 spiker Majoy Baron bet ‘BJ’ sa beach resort

PINAGKAGULUHAN ng netizens ang litrato na iniupload ng pambato ng F2 Logistics Cargo Movers na si Majoy Baron sa kanyang Instagram account.

Sa naturang larawan, makikita si Majoy na nakasuot ng two piece bikini at hawak ang na bao ng buko na may lamang ‘BJ’ o buko juice sa isang kilalang beach resort dito sa bansa.

Umabot sa kabuuang 21.5k likes ang naturang litrato kung saan ay nagbigay ng positibong reaksyon sa mga tagahanga ng middle blocker ng Cargo Movers.

“So gorgeous idol,” sabi ng isang netizen. “Ang ganda mo talaga idol!,” ayon pa sa isang komento.

“Beautiful inside and out,” ayon pa rin sa tagahanga ni Baron.

Bigo ang koponan ni Baron na makapasok sa finals ng PVL Reinforced Conference noong nakaraang taon.

Tumapos sa 3-4 rekord ang F2 Logistics sa katatapos na kumperensiya.

Sa kasalukuyan, mananatili sa nasabing koponan si Baron upang ituloy ang kampanya sa susunod na season ng Premiere Volleyball League na bobomba na sa Pebrero. (Annie Abad)