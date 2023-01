Elena Rybakina umusad sa Aussie Open semifinals

ABANTE sa semifinals ng Australian Open si Wimbledon champion Elena Rybakina matapos laktawan si dating French Open winner Jelena Ostapenko 6-2-6-4 nitong Martes sa Melbourne.

Nangailangan lang si Rybakina ng 1 hour, 19 minutes bago kinalos ang kapwa-major champion niya para umusad sa kanyang pangalawang career grand slam semis.

Nagpalusot ng 11 aces ang 23-year-old Kazakh.

Natigil pa ng 20 minutes ang match habang isinasara ang bubong ng Rod Laver Arena nang magsimulang umambon.

Hihintayin ni Rybakina sa last four ang winner sa pagitan nina No. 3-seeded American Jessica Pegula at two-time champion Victoria Azarenka.

Sa men’s, parang walang iniindang left hamstring injury si Novak Djokovic nang ipagpag si 22nd-seeded Alex De Minaur 6-2, 6-1, 6-2 para bumiyahe sa quarterfinals. (Vladi Eduarte)