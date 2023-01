Dolly de Leon waging best supporting actress sa Sweden

Panibagong karangalan na naman ang binigay ni Dolly de Leon sa Pilipinas.

Aba, wagi nga siyang best actress in a supporting role sa Guldbagge Awards, sa Cirkus in Stockholm, Sweden.

Siyempre, ang pelikulang “Triangle of Sadness” ang nagbigay karangalan kay Dolly, na gumanap nga bilang si Abigail.

Tinalo niya sina Carla Seh (Stammisar), Liv Mjönes (Tack for the Last Time), Marika Lindström (Burn All my Letters).

Nanalo rin ang “Triangle of Sadness” ng best movie, best direction, best actor in a supporting role, best costume design, best mask design.

Ang Guldbagge Awards ang number one na leading film awards sa Sweden na nagsimula noong 1964. (Rb Sermino)