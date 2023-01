Dahil sa ulo ng leon Kylie Jenner kinamuhian sa Paris Fashion Week

Na-bash nang husto ang reality star at makeup mogul na si Kylie Jenner dahil sa naging fashion statement niya sa show ng Maison Schiaparelli sa Paris Fashion Week.

Dumating sa fashion show si Kylie suot ang strapless black velvet gown na may life-sized lion head sa kanyang kanang balikat.

Post ni Kylie sa Instagram; “Beauty and the Beast. Thank you @danielroseberry and @schiaparelli for such a special morning. Wow I loved wearing this faux art creation constructed by hand using manmade materials, beautiful, beautiful.”

Nilinaw ni Kylie na fake ang lion’s head na nasa balikat niya, pero hindi pa rin ito ikinatuwa ng maraming netizens lalo na ang mga nakikipaglaban sa animal rights.

Comment ng mga netizen ng:

“But why. Why why why even imitate this. I’m thankful it’s faux but the imagery is still disturbing.”

“Why are you wearing animal’s head on your dress? Faux or not… it doesn’t make sense to me?”

“Guess more Americans will be flocking to Africa now to get the latest wildlife accessories. Promoting hunting. As a South African, This is wrong on so many levels, The king of our jungle is not a fashion statement, like WTF!”

Tinawag pa ng marami na ang suot ni Kylie ay “horrifying,” “ridiculous” and “one of her worst fashion mistakes of all time.”

Isa dahilan kung bakit suot ni Kylie ang fake lion’s head ay dahil iyon ang theme ng fashion ng Maison Schiaparelli. Sa runway, nirampa ng model na si Irina Shayk ang identical lion head sa kanyang suot na gown. Suot naman ng model na si Shalom Harlow ang ulo ng leopard at si Naomi Campbell naman ay ulo ng wolf ang nasa balikat niya.

Ang creative director ng Schiaparelli na si Daniel Roseberry ang may idea nito na nakuha niya sa Dante’s Inferno. Sa naturang poem, nandoon ang tatlong beasts na lion, leopard at wolf na nagre-represent ng lust, pride and greed. (Ruel Mendoza)